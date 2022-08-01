كيف تسمم 13 من معازيم فرح سوهاج؟.. التحريات تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج كيفية تسمم 13 شخصًا بينهم عشرة أطفال، مساء الأحد، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا، إذ بينت التحريات أن المشار إليهم كانوا ضمن مئات المعازيم في حفل زفاف أحد أقاربهم، والمقام بقاعة خاصة بمدينة طما شمالي المحافظة.

كما تبين من التحريات أن صاحب حفل الزفاف تعاقد مع أحد المطاعم بمدينة طما لتوريد 950 وجبة طعام سريعة عبارة عن سانوتشات بانيه وكفتة؛ لتوزيعها على المعازيم، وأن صاحب المطعم المشار إليه أعدَّ وجهَّز هذه الوجبات في محله الخاص دائرة المركز، وأحضرها لصاحب الفرح، ونفى الشبهة الجنائية.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "محمود. ع" 23 عامًا، "كيرلس. ر" 5 أعوام، "شيرين. و" 23 عامًا، "شنودة. م" 5 أعوام، "يوستينا. ث" 17 عامًا، " إنجي. ج" 43 عامًا، "إيمي. أ" 5 أعوام، "ذكي. ن" 17 عامًا، "سارة. ج" 13 عامًا، "يجنسي. م" 8 أعوام، "ساندي. أ" 11 عامًا، "كيفين. ث" 8 أعوام، "لافاتيا. ر" 6 أعوام، ويقيمون دائرة المركز مصابين باعياء وقيئ، ادعاء تسمم غذائي.

وأفاد المصابين أنهم تناولوا وجبة طعام جاهزة "سندوتشات كفتة وبانيه" في حفل زفاف مقام في أحد القاعات الخاصة بمدينة طما، ونفوا الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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