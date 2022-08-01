الإمارات تخفض أسعار البنزين لشهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الإماراتية، خفض أسعار البنزين لشهر أغسطس بعد 5 أشهر من الزيادة المستمرة، حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 4.03 درهم من 4.63 درهم، فيما انخفض سعر بنزين 95 من 4.52 درهم إلى 3.92 درهم، ووصل سعر الديزل إلى 4.14 درهم من 4.76 درهم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وتراجعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 13% أو بواقع 60 فلساً للتر مقارنة بأسعار شهر يوليو الحالي.

وكانت أسعار الوقود في الإمارات قد شهدت زيادة لمدة شهرين متتاليين، في يونيو الماضي ويوليو الجاري، على خلفية ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي وقع في 24 فبراير الماضي.