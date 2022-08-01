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الإمارات تخفض أسعار البنزين لشهر أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الإماراتية، خفض أسعار البنزين لشهر أغسطس بعد 5 أشهر من الزيادة المستمرة، حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 4.03 درهم من 4.63 درهم، فيما انخفض سعر بنزين 95 من 4.52 درهم إلى 3.92 درهم، ووصل سعر الديزل إلى 4.14 درهم من 4.76 درهم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وتراجعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 13% أو بواقع 60 فلساً للتر مقارنة بأسعار شهر يوليو الحالي.

وكانت أسعار الوقود في الإمارات قد شهدت زيادة لمدة شهرين متتاليين، في يونيو الماضي ويوليو الجاري، على خلفية ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي وقع في 24 فبراير الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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