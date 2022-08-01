مجدي الجلاد: "المصري اليوم" فضلها كبير عليَّ.. ونجاحها وراء صدور صحف عديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للأخبار المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) إنَّ تجربة جريدة المصري اليوم هي "اللي عملت كل نجومها بما فيهم مجدي الجلاد"، حيث كانت كانت تجربة فارقة في الصحافة المصرية والعربية، مضيفًا: "وربما يكون مجدي بذل فيها جهد ووضع فيها رؤية كان يحلم بها طوال حياته كصحفي، وكنت شاب في نهاية الثلاثينات عندما كنت رئيس تحريرها".

وأضاف خلال لقاء له عبر قناة "مي سات"، مساء الأحد: "المصري اليوم، كانت أوَّل جريدة يومية مستقلة في مصر بالمعنى المفهوم، وكانت رهان صعب جدًا وأعتقد أنني أعطيتها عمري وحلمي وطموحي وجرأة المهنة، وعندما اشتد عودها كان الناس يستغربون ما هذه الصحافة، لأنها جديدة في مصر".

وأشار إلى أن ملاك الجريدة والقائمين عليها، كانوا يُركزون على الاعتماد على جيل شاب لديه رؤية مختلفة، مستطردًا: الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع، قال لي في بداية ترشيحي لرئاسة تحرير المصري اليوم "خلي بالك أن مهام رئيس التحرير ومسئوليته مختلفة تمامًا عن كل اللي شوفته كصحفي في حياتك ويجب أن تكون صادقًا مع مهنتك فهتوصل للناس".

ولفت إلى أن نجاحها الساحق كان سببًا في صدور جرائد أخرى موجودة حتى الوقت الحالي، مؤكدًا أن فضلها كبير عليه، وبعدها أسَّسَ بعدها جريدة "الوطن" والآن مجموعة أونا نيوز.