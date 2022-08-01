شكرا لقرائتكم خبر عن موقف فيرمينو من الرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، روبرتو فيرمينو، من الرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فيرمينو شارك في مباراة كأس الدرع الخيرية مع ليفربول أمام مانشستر سيتي، في التشكيل الأساسي، تأكيدًا لحديث يورجن كلوب عن أنه سيحصل على فرصة للعب أساسيًا في المباريات.

مفاوضات يوفنتوس مع فيرمينو

وكانت صحيفة "توتو يوفي" الإيطالية، أفادت أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أنه كان متردد.

واستكملت أنه حدثت مناقشات داخل النادي الإيطالي ليقرر تقديم عرضًا رسميًا لليفربول من أجل الحصول على خدمات البرازيلي.

وأشارت إلى أن عرض يوفنتوس لليفربول سيصل قيمته إلى 23 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الريدز ينتهي في صيف 2023 القادم.

فيرمينو يحسم مصيره مع ليفربول

وقال فيرمينو في تصريحات لشبكة "TNT Sports" البرازيلية: "أحب هذا الفريق، أحب مدينة ليفربول والجماهير، أنا هنا، أريد أن أبقى بالطبع".



وتابع: "اعتبره قلب وروح ليفربول، كل شيء يبدو جيدًا حقًا، أنا بخير تمامًا، بالنسبة لي لا شك في إمكانياته".