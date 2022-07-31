شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع مستوى محمد صلاح في الموسم الماضي؟.. فان دايك يوضح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضح فرجيل فان دايك، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، سبب تراجع مستوى محمد صلاح، في فترات خلال الموسم المنقضي.

الدولي المصري محمد صلاح، مستواه في الموسم الماضي خاصة في الجزء الثاني، شهد تذبذب بعد عودته من المشاركة مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا، والتي خسرها الفراعنة أمام السنغال.

سبب تراجع مستوى محمد صلاح



وقال فان دايك، في تصريحات لصحيفة "تيلجراف" البريطانية:" مستوى محمد صلاح تراجع في الموسم الماضي، بسبب الحديث عن تجديد عقده والذي كان سينتهي في 2023".

وتابع: "نحن جميعًا بشر.. ربما أثر الحديث عن العقد على أدائه قليلًا، لسوء الحظ، وصلاح قدم مستويات عالية جدًا، مضيفًا أنه يشعر بالسعادة بسبب التواجد مع ليفربول".

وأتم: "صلاح أظهر بالفعل جودته في ليفربول خلال السنوات الثلاث الماضية، إنه تحت المجهر طوال الوقت، لقد صنع ذلك بنفسه، هو لاعب جيد".

محمد صلاح يحقق لقب الدرع الخيرية

وحقق محمد صلاح لقب كأس الدرع الخيرية، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي.

والتقى ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، أمس السبت، على ملعب كينج باور، وحقق الريدز الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.