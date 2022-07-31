الدفاع: واجب القوات الامنية حماية المتظاهرين والممتلكات

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت وزارة الدفاع، الأحد، أن واجب القوات الامنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الوزارة في بيان، "تناقلت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، وهنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".

وأضافت أن "واجب القوات الامنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف".