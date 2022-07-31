حزب الله ينسف مفاوضات ترسيم الحدود

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وفي المقطع المصور نشر الحزب إحداثيات وصورا عن المنصات التي تعمل هناك، والمسافات التي تفصلها عن لبنان، بالإضافة إلى حركة البواخر في الحقل المتنازع عليه، في أمر قرأ فيه المتابعون تدخلا ينسف المفاوضات، ويقوض سلطة الدولة اللبنانية التي تحركت الوساطة الأمريكية من جديد بناء على طلبها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبق حزب الله اللبناني وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى بيروت، بنشر فيديو حول عمليات التنقيب في حقل كاريش النفطي.وفي المقطع المصور نشر الحزب إحداثيات وصورا عن المنصات التي تعمل هناك، والمسافات التي تفصلها عن لبنان، بالإضافة إلى حركة البواخر في الحقل المتنازع عليه، في أمر قرأ فيه المتابعون تدخلا ينسف المفاوضات، ويقوض سلطة الدولة اللبنانية التي تحركت الوساطة الأمريكية من جديد بناء على طلبها.

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