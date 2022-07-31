الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة إسرائيل

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ودعا إلى استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، منوها بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية.وناقش اجتماع بالجامعة العربية أمس، التوصيات اللازمة وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة.
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