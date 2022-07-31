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الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة إسرائيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي بالقاهرة أمس أن المقاطعة العربية لإسرائيل أثبت أنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا إلى استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، منوها بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش اجتماع بالجامعة العربية أمس، التوصيات اللازمة وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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