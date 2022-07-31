شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي بالقاهرة أمس أن المقاطعة العربية لإسرائيل أثبت أنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا إلى استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، منوها بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش اجتماع بالجامعة العربية أمس، التوصيات اللازمة وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة.