تركيا تصفي 18 كرديا في سوريا والعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 18 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمال سوريا والعراق.

وأشارت الوزارة إلى أن «قوات الكوماندوز حيدت 13 إرهابيا أطلقوا النار على منطقة نبع السلام شمال سوريا، وكانوا يستعدون لتنفيذ هجوم».

وفي البيان الثاني أوضحت الوزارة التركية أنه «تم تحييد 5 إرهابيين من تنظيم «بي كا كا» في منطقة ’المخلب ـ القفل‘ شمالي العراق».

وأكدت أن «الجيش التركي مصمم على القضاء على الإرهاب، وأن عملياته ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي».