تركيا تصفي 18 كرديا في سوريا والعراق

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وأشارت الوزارة إلى أن «قوات الكوماندوز حيدت 13 إرهابيا أطلقوا النار على منطقة نبع السلام شمال سوريا، وكانوا يستعدون لتنفيذ هجوم».وفي البيان الثاني أوضحت الوزارة التركية أنه «تم تحييد 5 إرهابيين من تنظيم «بي كا كا» في منطقة ’المخلب ـ القفل‘ شمالي العراق».
وأكدت أن «الجيش التركي مصمم على القضاء على الإرهاب، وأن عملياته ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي».
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