المرأة الحديدية تلملم أوراقها وتترك ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أوراقها وتعود إلى بلادها في غضون أيام، تاركة خلفها فراغا كبيرا، وتأويلات عدة تنذر بانفجار الوضع.

ورغم أن وليامز تولت منصبها إثر مؤتمر دولي وضع مسارات واضحة للحل في ليبيا، إلا أن الليبيين اتهموها بالتحيز وعدم القدرة على إدارة الملف، وأن ما تحقق من إنجازات في حقبتها مرده للدعم الدولي، في حين يرى آخرون أنها حققت إنجازات تحسب لها وأطلقوا عليها المرأة الحديدية.

وتصادف تعيين وليامز في مناصبها المختلفة المتعلقة بالملف الليبي كرئيسة للبعثة بالإنابة أو نائبة للمبعوث الأممي أو مستشارة للأمين العام بعد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي تم فيه الاتفاق على مسارات حل الأزمة، مما أسهم في تحقيق إنجازات في الملف.

ووفقا لمؤتمر برلين خاض الليبيون مسارات تفاوضية 3 «سياسية واقتصادية وعسكرية»، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف أكتوبر 2020، والقاضي بفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل الميليشيات ونزع سلاحها، وهي

أمور لم يتحقق منها إلا القليل أثناء إدارة وليامز وعادت الاشتباكات بين الميليشيات.

واتهمت وليامز بمحاولة استبدال المؤسسة التشريعية الليبية، من خلال إنشاء ما يعرف بالملتقى السياسي الليبي بتونس، إلا أن الأطراف الليبية وافقت على خارطة الطريق المنبثقة عنه مع تشكيل سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة، وتحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، إلا أن هذه الجهود سرعان ما انهارت.

وانتقد الليبيون على البعثة في ظل ولاية وليامز العديد من الأمور، من بينها السماح بترشح أشخاص عدة للانتخابات الرئاسية رغم تعهدهم بعدم الترشح، مما تسبب في إعلان القوى القاهرة وتعذر إجراء الاستحقاق، كما ساءت الأمور أكثر وعاد الملف الليبي إلى المربع الأول بعودة الانقسام السياسي بين حكومتين متوازيتين، والاشتباكات بين الميليشيات.

ستيفاني وليامز:

• خريجة الكلية الحربية الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

• حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي.

• تتقن اللغتين الإنجليزية والعربية.

• عينت سفيرة بالإنابة لأمريكا في ليبيا عام 1918.

• شغلت منصب كبيرة المستشارين للشؤون السورية.

• نائبة رئيس البعثة في البعثة الأمريكية في العراق (2016 - 2017).

• ترأست البعثة في الأردن (2013 - 2015) والبحرين (2010 - 2013).

• عملت في سفارات أمريكا بالإمارات والكويت وباكستان.