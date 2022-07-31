عملية عسكرية واسعة للجيش الصومالي

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وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن القوات نجحت من خلال هذه العملية في طرد المقاتلين من مناطق دابولي، وحليمة يالي، وعيل حيرن، وبرودوي، وبلحلود، ودمروا البؤر التي تمركزوا فيها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنّت القوات المسلحة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي بشكل مشترك أمس عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب الإرهابية بين منطقتي براوي وسبلالي التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن القوات نجحت من خلال هذه العملية في طرد المقاتلين من مناطق دابولي، وحليمة يالي، وعيل حيرن، وبرودوي، وبلحلود، ودمروا البؤر التي تمركزوا فيها.

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