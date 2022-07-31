بلينكن وجانتز يبحثان التهديدات الإيرانية

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وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، «إن بلينكن أكد على إيمان الإدارة الأمريكية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والديمقراطية».وأضاف «إن وزير الخارجية الأمريكي أثار أيضا قضية القتل المأساوي للصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبوعاقلة والحاجة إلى محاسبة المسؤول».
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