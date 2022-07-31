بلينكن وجانتز يبحثان التهديدات الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتز في اتصال هاتفي التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة، والدعم الأمريكي لأمن إسرائيل.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، «إن بلينكن أكد على إيمان الإدارة الأمريكية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والديمقراطية».

وأضاف «إن وزير الخارجية الأمريكي أثار أيضا قضية القتل المأساوي للصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبوعاقلة والحاجة إلى محاسبة المسؤول».