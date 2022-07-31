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بالصور.. أوقاف كفرالشيخ تحتفل بالعام الهجري الجديد في مسجد الدسوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بالعام الهجري الجديد 1444 هجرية، بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق.

جاء ذلك في حضور المحاسب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، ونوابه، والشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم مدير إدارة الدعوة بالمديرية.

كما حضر الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي، عميد كلية الدرسات الإسلامية والعربية بدسوق، والشيخ عادل زويل، مدير ادارة إوقاف دسوق قبلى، والشيخ حاتم البري، والشيخ بشير المحمدي عبدالعزيز، شيخا المسجد الإبراهيمي.

بدأ الاحتفال الذي قدمه الشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة، بآيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ قطب الطويل، أعقبتها كلمة لكل من وكيل وزارة الأوقاف، ووكيل المديرية،

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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