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بمشاركة رونالدو اليونايتد يسقط في فخ التعادل امام فايكانو

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-31 | 19:34

بمشاركة رونالدو اليونايتد يسقط في فخ التعادل امام فايكانو

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سقط نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم الاحد، في فخ التعادل مع مضيفه رايو فايكانو الإسباني 1-1 ، في ختام مبارياته الإعدادية قبل انطلاق الموسم الجديد من الممتاز.
وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي أساسيا، بعدما غاب عن معسكر الفريق طوال الفترة الإعدادية لأسباب عائلية، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية بأنه طلب فسخ تعاقده مع النادي، من أجل الالتحاق بفريق يلعب في مسابقة .

لكن رونالدو الذي رحب فيه جمهور ملعب "أولد ترافورد" على الرغم من تصرفه الأخير، لم يقدم المستوى المأمول في اللقاء، وأهدر فرصة خطيرة في الشوط الاول، بعد جهد كبير من زميله الهولندي دوني فان دي بيك.

وخرج رونالدو من الملعب بين الشوطين، ليدخل مكانه العاجي أماد ديالو الذي افتتح التسجيل بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة 57، انتزع الفريق الإسباني هدف التعادل المستحق، بعد متابعة مميزة من ألفارو جارسيا.

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراته الاولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أمام برايتون مساء الأحد المقبل.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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