انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر ينشر جملة تعليمات للمتظاهرين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح محمد العراقي في بيان تابعته الخليج 365، "تعليمات للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفساد والمحاصصة والتبعية:

١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .



٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .

٤- عدم استصدار بيانات فردية .

٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .

٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـلاح مطلقاً .

٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .



٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .

٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .

١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".

