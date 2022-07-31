انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر ينشر جملة تعليمات للمتظاهرين - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح محمد العراقي في بيان تابعته الخليج 365، "تعليمات للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفساد والمحاصصة والتبعية:
١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .
٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .
٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .
٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .
٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .
١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".
١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .
٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .
٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .
٤- عدم استصدار بيانات فردية .
٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .
٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـلاح مطلقاً .
٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .
٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .
٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .
١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".