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مقرب من الصدر ينشر جملة تعليمات للمتظاهرين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح محمد العراقي في بيان تابعته الخليج 365، "تعليمات للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفساد والمحاصصة والتبعية:

١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .


٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق.. ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .
٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .

٤- عدم استصدار بيانات فردية .

٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .

٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـلاح مطلقاً .

٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .


٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .

٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .

١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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