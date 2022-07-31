توقع الكشف على 1300 مواطن بقرية روافع العيساوية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، توقيع الكشف الطبي على 1330 مواطن بقرية روافع العيساوية بالمنشاة مجانًا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة.

وأوضح عبدالخالق، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه جرى عمل مسح شامل لحوالي 300 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب، وذلك تحت شعار "راحة قلبك تهمنا".

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمي، العصبية، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الرمد، الصدرية، الروماتيزم، لافتًا إلى أن القافلة ضمنت أيضًا حملات توعية عن تنظيم الأسرة والضغط والسكر، وأهمية وكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي و كيفية حماية الأطفال من الحوادث والإصابات.

​