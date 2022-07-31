الإعلامي جمال عنايت يُقرِّر ترك برنامج "القاهرة اليوم": استراحة محارب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن الإعلامي جمال عنايت، ترك العمل في برنامج "القاهرة اليوم"، بعد التفاهم مع إدارة قناة أوربت، معتبرًا إياها "استراحة محارب" بعد أن حقق المهمة التي عهد بها إليه.

وذكر عنايت على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنَّه قضى 26 عامًا في القناة، الأمر الذي يجعله مرتبطًا بها ومن فيها، مضيفًا: "من حوالي ما يزيد عن 25 عامًا انطلقت شبكة قنوات أوربت المشفرة وكانت كلمة مشفرة وقتها توازي نادٍ خاص لا يلتحق به إلَّا المحظوظين وفي ذات اللحظة بدأت العمل في القناة مع الصديق والزميل عماد الدين أديب في برنامج مقابلة شخصية وكنت أعدَّه، وكانت المادة الأولى التي صورت على الإطلاق هو اللقاء مع الراحلة العظيمة جيهان السادات".

وتابع: "ثم انتقلنا بعد ذلك –هو وعماد أديب- إلى تقديم برنامج توك شو على الهواء يتلقى مكالمات المشاهدين مباشرة وكانت وقتها حدث غير مسبوق، وترأست تحرير هذا البرنامج لعشر أعوام كاملة الذي يسمى "على الهوا، واستطاع أن يُحقِّق نجاحات غير مسبوقه وما زلت أتصور أن برنامج آخر لم يستطع أن يُحقِّقها حتى الآن.. في خلال هذه الأعوام العشر عهدت إلى إدارة المحطه تقديم أول برنامج (كروس فاير) اسمه أبعاد ولاقى لدى الجمهور وقتها نجاحًا كبيرًا وجاءت لحظه قرَّر فيها عماد أديب ترك البرنامج، لتعهد إليَّ إدارة المحطة بمواصلة تقديم برنامج (على الهوا)".

واستطرد: ثم توالت أحداثًا عامة كثيرة وشرفت بتقديم برنامج شاهد عيان لمدة 3 أعوام، وهو وثيقة سياسية وإنسانية غير متكررة وانتقلت بعدها لمدة عام لمحطة تليفزيون أخرى، حتى فوجئت للمرة الثانية بمكالمة من إدارة المحطة باقتراح أن أتولى إعادة تقديم برنامج "القاهرة اليوم".