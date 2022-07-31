البنك الأهلي: محفظة التجزئة المصرفية ترتفع 20% في 6 شهور لـ192 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، إن معدل النمو في محفظة التجزئة المصرفية (قروض الأفراد) بالبنك الأهلي وصل إلى 20% خلال أول 6 شهور من العام الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف سوس، لمصراوي، أن إجمالي محفظة التجزئة المصرفية وصل إلى 192 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 160 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021.

وتضم محفظة التجزئة المصرفية عددا من منتجات القروض المختلفة المتاحة أمام العملاء وتشمل (قروضا شخصية، وبطاقات ائتمان المعروفة بالكريديت كارد، وسيارات، وعقارية، وجارية مدينة).

ويستحوذ القرض الشخصي على النسبة العظمى من إجمالي تمويلات محفظة التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة بلغت 82.8% في نهاية العام الماضي وفقا للقوائم المالية للبنك.

ويتيح البنك الأهلي للعملاء قروضا شخصية يصل الحد الأقصى لها إلى 3 ملايين جنيه على فترة سداد تصل إلى 12 عامًا، وتتباين حدود التمويل من برنامج إلى آخر في البنك سواء بضمان الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة مثل الأطباء، وأصحاب المهن الحرة بضمان السجل التجاري.

وكان البنك الأهلي المصري أعلن زيادة عدد المشتركين في خدمة الإنترنت البنكي (الأهلي نت) بنسبة 121.4% خلال 18 شهرا بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنهاية يونيو 2020، بحسب نتائج أعماله المنتهية في ديسمبر الماضي.

وسجل إجمالي أعداد المشتركين في خدمات الإنترنت البنكي "الأهلي نت" زيادة بعدد 3.5 مليون عميل جديد، ليصل إلى 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 2.8 مليون عميل في نهاية يونيو 2020.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش لتصل إلى 1.78 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة في يونيو 2020، واستمرت في النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022، بحسب البنك.