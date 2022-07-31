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بالأسماء.. الأوقاف: افتتاح 13 مسجدًا الجمعة المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 13 ) مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 11 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا.

وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 78 ) مسجدًا، منها ( 65 ) جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأشارت إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور- أكياد دجوى - برشوم
2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق.

مديرية أوقاف المنوفية

3. الأربعين – الرملة – أشمون
4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم
5. الأربعين – شنتنا الحجر – بركة السبع
6. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء.

مديرية أوقاف المنيا

7. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص
8. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط
9. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن

مديرية أوقاف الغربية

10. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود
مديرية أوقاف الجيزة

11. أبو سالم – قرية – العياط

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف البحيرة

1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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