بالأسماء.. الأوقاف: افتتاح 13 مسجدًا الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 13 ) مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 11 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا.

وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 78 ) مسجدًا، منها ( 65 ) جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأشارت إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور- أكياد دجوى - برشوم

2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق.

مديرية أوقاف المنوفية

3. الأربعين – الرملة – أشمون

4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم

5. الأربعين – شنتنا الحجر – بركة السبع

6. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء.

مديرية أوقاف المنيا

7. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص

8. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط

9. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن

مديرية أوقاف الغربية

10. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود

مديرية أوقاف الجيزة

11. أبو سالم – قرية السعودية – العياط

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف البحيرة

1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر