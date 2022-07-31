بالأسماء.. الأوقاف: افتتاح 13 مسجدًا الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 13 ) مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 11 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا.
وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 78 ) مسجدًا، منها ( 65 ) جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وأشارت إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور- أكياد دجوى - برشوم
2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق.
مديرية أوقاف المنوفية
3. الأربعين – الرملة – أشمون
4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم
5. الأربعين – شنتنا الحجر – بركة السبع
6. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء.
مديرية أوقاف المنيا
7. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص
8. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط
9. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن
مديرية أوقاف الغربية
10. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود
مديرية أوقاف الجيزة
11. أبو سالم – قرية السعودية – العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف البحيرة
1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر