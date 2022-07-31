طهران تحمل طالبان المسؤولية عن اشتباك حدودي مع قوات إيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أعلن مصدر محلي مسؤول، عن توقف الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم الأحد في حدود هيرمند بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر بجماعة طالبان.

وأوضح المصدر أن اعتداء من جانب طالبان على الحدود الإيرانية أدى الى هذه المواجهات.

كان حاكم مدينة هريمند "ميثم برازندة" أعلن عن وقوع اشتباكات مسلحة ظهر اليوم الأحد ، بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر بجماعة طالبان.

وأوضح "برازندة" في تصريح لوكالة أنباس الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية (إرنا)، أن الاشتباكات بين حرس الحدود الايراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة "شغالك" الحدودية بمدينة هيرمند.

و وفقا لمتابعات "ارنا"، لم تسجل المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الايراني وعناصر بحركة طالبان، أي خسائر بين القوات الإيرانية.

ولم يصدر أي تعليق من جانب طالبان.