بالصور.. شرح الدروس المستفادة من الهجرة للنشء والطلائع بمسجد البقلي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الأحد، احتفالية مديرية أوقاف أسيوط بالهجرة وشرح الدروس المستفادة منها للنشء والطلائع والشباب وذلك بمسجد البقلي بحي غرب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والشيخ مختار عيسى دياب وكيل المديرية والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بالمديرية، وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس حى غرب، ولفيف من مديرى إدارات الأوقاف والائمة والعشرات من الاطفال المشاركين فى البرنامج الصيفي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القران الكريم ثم كلمة الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف، والتى شرح فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة واصفا حادث الهجرة النبوية بانه حدثًا تاريخيًّا غاية في الأهميّة، ومنعطفًا رئيسيًّا في تاريخ الأمّة الإسلاميّة لافتا الى اعظم الدروس المستفادة منها وهى الاعتماد على الله قائلا : لم يعتمد الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- على الأسباب وترك رب الأسباب، حاشا لله، إنما كان يعلم أن الأسباب لا تأتي بنتائجها إلا إذا أراد الله، ولذلك فبعد أن بذل أسبابه كاملة تحلَّى بيقين عظيم في أنَّ ما أراده الله سيكون، ظهر ذلك في كلمته الرائعة: "مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟". مضيفا ان رسول الله.. القائد القدوة: وضح لنا في هذه الرحلة كيف أن القائد العظيم كان يعيش معاناة شعبه ، يعيش معهم حياتهم بكل ما فيها من آلام وتضحيات.

وأكد سكرتير عام محافظة أسيوط، على أهمية تربية النشء والشباب واعدادهم للمستقبل لانهم هم مستقبل مصر وسواعدها لاستكمال التنمية، معبرًا عن سعادته لتواجده فى الاحتفالية ومشاركته الاطفال والنشء فرحتهم.