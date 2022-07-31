رئيس الشورى يصل إلى المغرب في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى العاصمة المغربية الرباط، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المغرب حاليًا، تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار محمد الخامس، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبد الله بن سعد الغريري، وعددٌ من المسؤولين.

وستشهد زيارة رئيس مجلس الشورى، توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين، إضافةً إلى عدد من اللقاءات.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه، أعضاء المجلس محمد بن حمود المزيد، و فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، ومحمد بن سعد الفراج، وعددا من المسؤولين في المجلس.