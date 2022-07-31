خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس أفريقيا الوسطى

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، من وزير الطاقة وموارد المياه في جمهورية أفريقيا الوسطى أرنير برتران بيري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح.