القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث في نفس المناسبة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.