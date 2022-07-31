الحرس الثوري: مشاكل أعداء طهران أكثر بكثير من مشاكلنا

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي قوله: "لا يمكن اليوم للسعودية أن تفعل أي شيء لأمريكا ولا أمريكا للسعودية".

وأضاف: "السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها الاقتصادية هي نفسها".



واشار قائد الحرس الثوري الإيراني الى ان "الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى بلاده من رحلته الأخيرة إلى المنطقة خالي الوفاض".

وأوضح أن "مشاكل أعداء طهران هي أكثر بكثير من مشاكلنا".

وتابع اللواء سلامي قائلا: "اضطراب العدو واضح للعيان".

واختتم بالقول: "يمكنكم اليوم المشي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ورؤية قوة الإسلام".