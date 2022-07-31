هل تتأثر مصر بالأمطار والعواصف الرعدية في الخليج؟.. الأرصاد تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن مناطق من المملكة العربية السعودية تتأثر بعواصف رعدية قوية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، أن ذلك نتيجة وجود منخفض سطحي متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

وتابعت الهيئة: وقد تأثرت بعض دول الخليج بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج غير مؤثرة على مصر حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع درجة الحرارة ونسب الرطوبة.​