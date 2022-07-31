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هل تتأثر مصر بالأمطار والعواصف الرعدية في الخليج؟.. الأرصاد تجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن مناطق من المملكة العربية تتأثر بعواصف رعدية قوية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، أن ذلك نتيجة وجود منخفض سطحي متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

وتابعت الهيئة: وقد تأثرت بعض دول الخليج بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج غير مؤثرة على مصر حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع درجة الحرارة ونسب الرطوبة.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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