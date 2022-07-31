بالأسماء.. 22 مرشحًا في انتخابات جمعية صائدي الأسماك بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، انتخابات مجلس إدارة جمعية صائدي الأسماك بالبرلس، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد مكون من 11 عضوًا، يقود الدفة خلال 4 سنوات مقبلة بشأن خدمة الصيادين في أنحاء مركز البرلس.

أكد محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يبلغ 3338 عضوًا، وجميعهم يعملون بحرفة الصيد، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، ولجنة من جهاز تنمية البحيرات، والثروة السمكية بالقاهرة، وكفر الشيخ.

وقال نقيب الصيادين في مركز البرلس، إن هناك إقبالًا في تلك الانتخابات من قبل الصيادين للإدلاء بأصواتهم، وعقب إعلان النتيجة بعد اختيار 11 عضوًا لمجلس إدارة الجمعية، سوف يجري تشكيل الهيكل الإداري للجمعية في أول اجتماع يجري عقده من خلال اختيار رئيس، ونائب، وأمين صندوق، وسكرتير عام، و7 اعضاء.

وفيما يلي يعرض "الخليج 365" أسماء مرشحي جمعية صائدي الأسماك ببرج البرلس بالرمز، والأسماء، واسم الشهرة طبقًا لتعليمات اللجنة المشرفة على تلك الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات: إبراهيم رشاد حسن النيل، وشهرته إبراهيم رشاد، رمز الهلال، وأحمد أحمد إسماعيل محمد الخواجة، رمز النخلة، وأحمد رجب محمد النيل، وشهرته حمادة النيل، رمز الجمل، وأحمد محمد محمد الجمال، وشهرته رجب الجمال، رمز المفتاح، وأحمد مرسي عطية مرسي، رمز الساعة، وأشرف حسنين كامل البدوي، وشهرته السيد كبارة، رمز السيارة، وأسامة السيد علي عيسى، وشهرته أسامة عيسى، رمز قارب شراعي، وبكري محمد عبدالعزيز بكري، رمز المظلة، وخميس حجازي السيد قنديل، رمز الفانوس.

كما يتنافس ورضا فرحات حسن اليمني، وشهرته جمعة اليمني، رمز الطبق، وعبدالكريم عبدربه السيد الجزايرلي، وشهرته إكرامي الجزايرلي، رمز النجمة، وعبدالنبي عيسى عيسى أبوكمون، وشهرته الحاج حمام كمون، رمز الميزان، وعبدربه صبحي محمد سلامة الحزايرلي، رمز الزهرة، وعلي جمعة علي شاهين، رمز المئذنة، وعلي رميح علي الحمادي، وشهرته الحاج مبروك رميح رمز السمكة.

ويدخل المنافسة: عمر يحي فتح الله عيسى، وشهرته عمر جلال عيسى، رمز الكوب، ومحمد صالح محمد شاهين، رمز الهلب، ومحمد محمد عبدالجواد غراب، وشهرته الأسمر أبوحسن، رمز الشبكة، ومحمد نجيب بلال محمد الحمراوي، وشهرته نجيب الحمراوي، رمز الأسد، ومسعد محمد السيد السيد الجزايرلي، رمز الجرار، ومصطفى أبو المجد مصطفى عيسى، رمز الحصان، ونصر منصور حسن الديباني، رمز الطيارة.