طعنه بقطعة زجاج مكسور.. عامل يقتل شقيقه من ذوي الهمم في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه على يد شقيقه بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك خلال حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما، وقام خلالها المتهم بتسديد طعنة لشقيقه بقطعة زجاج مكسور، وجرى نقل المصاب لأحد المستشفيات الخاصة، ولقي مصرعه خلال محاولة إسعافه، وتمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفى خلال محاولة إسعافه.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "أ.هـ"، 34 عامًا، من ذوي الهمم "أصم وأبكم"، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وجرى نقله للمستشفى وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه "م"، 29 عامًا، عامل بمحل قطع غيار سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان دائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسور، وذلك بسبب خلافات عائلية.

جرى التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.