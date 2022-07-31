القدس تشهد جنازة أحد أبرز الحاخامات اليهود المناهضين للصهيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس-(بي بي سي):

عززت قوات الأمن الإسرائيلية من وجودها في القدس تمهيدا لتشييع جثمان حاخام يهودي أصولي بارز كان من أشهر مناهضي الصهيونية في المجتمع الديني اليهودي.

وأعلن عن وفاة الحاخام يتسحاق توفيا فايس أمس السبت في مستشفى في مدينة القدس عن عمر ناهز 95 عامًا.

كان فايس زعيما للفصائل الأرثوذكسية المتطرفة المناهضة للصهيونية ورئيس جماعة "عايدا حريديت" /الحريديم".

وكان معروفًا بجهوده الدؤوبة لتطبيق طقوس وقيود السبت وفق الشريعة اليهودية ومنع طلاب المدارس الدينية "الحريدية" من التجنيد في الجيش.

وأغلقت قوات الشرطة طرقا مؤقتا وعملت على نشر قوات إضافية لمواجهة أي أزمات أو اضطرابات مرورية قد تحدث أثناء خروج موكب الجنازة، على حد ما أعلنته.