قرار جمهوري جديد بشأن المنازعات الضريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتصديق على القانون رقم 153 لسنة 2022، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 في شأن المنازعات الضريبية.

ونص القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

"البي دي إف"

وفي سياق آخر، صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 30 تابع "أ"، بتاريخ 28 يوليه سنة 2022.​