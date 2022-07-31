بالفيديو.. انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود

تداول نشطاء لبنانيون مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لانهيار جزء من صوامع الحبوب المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من تحذيرات السلطات اللبنانية من من خطر انهياره، حيث أبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفق بيان أصدره مكتب الأخير، أن أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع "رصدت تغييرات في سرعة الإنحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".

ويأتي هذا التحذير قبل أيام من الذكرى الثانية للانفجار المروع الذي تعرض له الميناء في الرابع من أغسطس عام 2020.