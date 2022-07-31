سعر الدولار يصل إلى 19 جنيهًا في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه خلال التعاملات في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بختام تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر السعر في بنكين أخرين.

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة بلغت 20.48%، مقارنة بمارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبحسب بيانات المركزي، فإن سعر صرف الدولار الرسمي وصل إلى 19.01 جنيه للبيع وسجل 18.90 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

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