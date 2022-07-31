ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الإمارات

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية سقوط سبعة قتلى جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد.

وتواصل السلطات عمليات الإنقاذ وإجلاء مئات العالقين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية، علي الطنيجي، في مقطع مصور نشرته الوزارة على تويتر: "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول" مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا.

وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود "وقد فارق الحياة".

وبحسب الطنيجي فإن 80 في المئة من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول "عادوا إلى منازلهم"، مضيفاً أنه "تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول".