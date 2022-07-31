شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يمنح رونالدو قرار هام في مسيرته وثنائي جديد لتعويضه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتخذ قرار هام وجديد تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط رونالدو بالخروج عن ملعب أولد ترافورد بالموسم الجديد والتوقيع مع أحد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



- رونالدو ضمن اهتمامات الأندية الكبرى دون عروض

رونالدو

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، أن رونالدو على رأس اهتمامات أندية تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، أتليتكو مدريد الإسباني، ولكن لم يتم التقدم بأي عروض رسمية له.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن إدارة الشياطين الحمر، رضخت أمام مطالب اللاعب بالرحيل، ومنحته حرية تقرير مصيره.

- ثنائي جديد لتعويض رونالدو في يونايتد



وتابعت: "النادي بدأ يبحث عن بديل للبرتغالي، ووضع السلوفيني بنجامين سيسكو مهاجم فريق ريد بول سالزبورج، والنمساوي ساسا كالادزيتش لاعب فريق شتوتجارت الألماني، ضمن الاختيارات للتعاقد معهم بالموسم الجديد".

وأضافت: "سوف يعمل مانشستر يونايتد على التعاقد مع الثنائي، خاصةً مع عدم وجود مهاجم صريح في الفريق في حال رحيل رونالدو، إلا الفرنسي انتوني مارسيال، حيث من المتوقع حسم الصفقتين بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني".

وكان مانشستر يونايتد استعاد خدمات رونالدو مرة أخرى، في الصيف الماضي عقب التعاقد معه من يوفنتوس الإيطالي، لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وحال استمراره سوف يشارك في الدوري الأوروبي ويغيب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته.