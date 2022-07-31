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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد سلاح الجو الصيني أن الصين "ستحافظ بحزم على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، في إشارة إلى تايوان مع تصاعد التوترات بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

الجيش الصيني يتعهد بالحفاظ على سيادة بلاده ووحدة أراضيها



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الصينية شين جينكي في معرض جوي عسكري اليوم الأحد، إن القوات الجوية لديها أنواع عديدة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق فوق "الجزيرة الغالية لوطننا الأم".

وأضاف أن "القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لديها الإرادة الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين العالمية.

وارتفعت حدة التوترات حول مضيق تايوان الأسبوع الماضي، بسبب الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وعدد من أعضاء الكونغرس إلى دول في شرق آسيا، في رحلة قد تشمل التوقف في تايوان، وهو الأمر الذي حذرت منه الصين بشدة.

وتجري الصين في الأيام الأخيرة وتزامنا مع انطلاق بيلوسي في جولتها، مناورات عسكرية كبيرة قبالة سواحلها القريبة من تايوان.

تنفذ الصين مناورات عسكرية ضخمة في مقاطعة فوجيان ومضيق تايوان، يشارك فيها الأسطول الحربي الصيني في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

وتتضمن المناورات تنفيذ عمليات رمي بالذخيرة الحية ومناورات لسفن الأسطول والطائرات التابعة للجيش الصيني في منطقة الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي.

وتتواجد في الفترة الحالية في بحر الصين الجنوبي، مجموعة أمريكية بحرية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان التابعة".

وتأتي هذه المناورات العسكرية الصينية في المنطقة، بعد ظهور أنباء حول احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وعدم تأكيد الخبر حتى الآن أو نفيه.

أعلنت الصين أنها تجري تدريبات عسكرية اليوم السبت قبالة ساحلها المواجه لتايوان بعد أن حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، جيش التحرير الشعبي، سيجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينغتان قبالة إقليم فوجيان من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء. وحذرت إدارة السلامة البحرية السفن بتجنب المنطقة.

وعادة ما تنطوي مثل هذه التدريبات على المدفعية. ولم يشر الاعلان المؤلف من جملة واحدة إلى ما إذا كانت تدريبات اليوم السبت قد تشمل أيضا صواريخ أو طائرات مقاتلة أو أسلحة اخرى.

وفي الفترة من 29 إلى 30 يوليو أيضا، يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية في الجزء الغربي من مضيق تشيونغتشو، الذي يفصل مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية عن جزيرة هاينان، وكذلك في المياه جنوب شرق جزيرة داوانشان الواقعة جنوب سواحل مقاطعة غوانغدونغ.

ولم تؤكد بيلوسي، التي ستكون أعلى مسؤولة أمريكية منتخبة تزور تايوان منذ عام 1997، ما إذا كانت ستذهب أم لا. وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية الخميس من "التدخل الخارجي" في تعامل بكين مع الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وتقول الصين إن تايوان ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية. وترى زيارات المسؤولين الأمريكيين على أنها تشجيع للجزيرة لجعل استقلالها الفعلي منذ عقود أمرا رسميا.

وحذرت الدفاع الصينية واشنطن هذا الأسبوع من السماح لبيلوسي، التي تعادل بايدن في رتبته حيث ترأس أحد الفروع الثلاثة للحكومة، من زيارة تايوان. وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي إن جيش التحرير الشعبي سيتخذ "إجراءات قوية" غير محددة لوقف النشاط المؤيد للاستقلال.

وقام الجيش الصيني بنقل أعداد متزايدة من الطائرات المقاتلة والقاذفات بالقرب من تايوان وأطلق في الماضي صواريخ على ممرات الشحن إلى الجزيرة.

ذكرت وسائل إعلام أن الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أقلعت اليوم من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، متجهة إلى منطقة المحيط الهادئ.

ومن المحتمل أن تكون بيلوسي في طريقها إلى تايوان، التي سبق أن أعلنت المسؤولة الأمريكية عن نيتها لزيارتها خلال جولة آسيوية تشمل عدة دول.

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت لاحق عن أن تايوان رفعت مقاتلات في الهواء من قاعدة "شياي" الجوية، كما نشرت أنظمة دفاع جوي في مطار تايوان الدولي بشمال الجزيرة.

وتعارض بكين بشدة هذه الزيارة، وحذرت بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقد اقترحت بعض وسائل الإعلام الصينية إسقاط طائرة بيلوسي إذا ذهبت إلى تايوان.

وتزامنا مع انطلاق بيلوسي في جولتها، قالت الصين إنها تجري تدريبات عسكرية اليوم السبت قبالة ساحلها المواجه لتايوان.

ذكرت وكالة "شينخوا" أن الجيش الصيني سيجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينغتان قبالة إقليم فوجيان من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء. وحذرت إدارة السلامة البحرية السفن بتجنب المنطقة.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لاحتمال قيام بيلوسي بزيارة إلى تايوان.