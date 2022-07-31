شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة رئيس الفلبين السابق فيدل راموس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد موقع "رابلر" الإلكتروني، اليوم الأحد، بوفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس، عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الموقع الإخباري، عن ابنة أخت راموس، تأكيد وفاة عمها الرئيس؛ الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بين عامي 1992 و1998.



وأشاد كثيرون براموس، الذي شغل مناصب أمنية رفيعة قبل أن يصبح رئيسا، باعتباره بطلا لانتفاضة شعبية عام 1986 أطاحت بدكتاتورية فرديناند ماركوس الأب.

وماركوس الراحل هو والد الزعيم الفلبيني المنتخب حديثا، والذي يحمل الاسم نفسه.

يذكر أن مسؤولة من وزارة الصحة الفلبينية، قالت الجمعة، إن البلاد رصدت أول حالة إصابة بجدري القرود وهي لمواطن عاد من الخارج هذا الشهر.

وقالت وكيلة وزارة الصحة "بيفرلي هو" إن المصاب (31 عاما) تعافى من الفيروس لكنه يخضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاثة من أسرته للحجر الصحي.



وأضافت المسؤولة، دون الخوض في تفاصيل، أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالات إصابة بجدري القردة. ورصدت 70 دولة لا يتوطن بها الفيروس بؤرا مع تجاوز الإصابات المؤكدة 20300 وإعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت بيفرلي هو إن الفحوص أثبتت حالة الإصابة في الفلبين، الخميس، ولم يظهر على المخالطين أي أعراض. ويمكن أن تحدث الإصابة بالمرض من خلال ملامسة البثور الجلدية التي يسببها الفيروس، وكذلك من خلال سوائل الجسم ورذاذ الجهاز التنفسي والأسرَّة الملوثة.



وتابعت المسؤولة في إفادة صحفية: "بناء على ما نعلمه عن جدري القرود.. هناك حاجة ماسة لمزيد من الحذر من الأشخاص الذين نخالطهم وخاصة جنسيا والاتصالات الحميمية".

وتطالب وزارة الصحة المخالطين لحالات إصابة بجدري القردة بالحجر الصحي لمدة تتراوح بين 14 و21 يوما. وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الرئيس إنه على الرغم من أن جدري القرود ليس مرضا مميتا بوجه عام، فإن انتشاره السريع يثير القلق.

وتابعت تريكسي كروز انجليس "الشاغل الرئيسي (للرئيس فرديناند ماركوس) هو إتاحة المعلومات لتوعية الناس".

وكان العالم يتجاهل وجود المرض في أجزاء من إفريقيا بدرجة كبيرة على مدى عقود، لكن حالات الإصابة بدأت في الظهور في مايو/ أيار خارج الدول التي يتوطن فيها.

وخارج إفريقيا ينتشر المرض أساسا بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. ويقول الخبراء إن الانتشار الراهن قد يؤدي إلى تحورات في الفيروس تجعله أكثر فاعلية في التفشي بين البشر.

وجدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضًا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلًا.

وينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضًا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو/ أيار 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.



وضربت مئات الهزات الارتدادية، الخميس، شمال الفلبين على أثر زلزال قوي وقع الأربعاء، ما دفع السكان المنكوبين إلى النوم خارج منازلهم.

وكان زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة أبرا في شمال الفلبين، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 150 آخرين.



ودمر هذا الزلزال القوي منازل وتسبب في انهيارات أرضية. وقد اهتزت المباني حتى العاصمة مانيلا التي تبعد 300 كيلومتر.

وقال ريجي تولينتينو صاحب مطعم في بانجويد كبرى مدن المنطقة إن "الهزات الارتدادية تحدث كل 15 أو عشرين دقيقة تقريبا منذ يوم الأربعاء".



وأضاف أن "كثيرين ناموا في الخارج الليلة الماضية.. كل العائلات تقريبا".



ووصل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى المنطقة صباح الخميس لتفقد الأضرار، حسب تلفزيون القصر الرئاسي الذي بث اجتماعه مع المسؤولين المحليين على الهواء مباشرة على فيسبوك.

وذكرت وكالة رصد الزلازل أنه تم تسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي بما في ذلك 24 هزة قوية بدرجة كافية ليشعر بها السكان.

وصرح قائد الشرطة الكولونيل مالي كولا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأضرار التي سببها الزلزال "طفيفة جدا" في مدينة أبرا. وأضاف "ليس هناك عدد كبير من الناس في مواقع الإجلاء على الرغم من بقاء الكثير من الناس في الشوارع بسبب الهزات" الارتدادية.

وفي مدينة فيجان المدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) والوجهة السياحية الشهيرة في مقاطعة إيلوكوس سور، تضررت منشآت قديمة بنيت خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية.



وتضرر 460 مبنى في المقاطعة بما في ذلك برج الجرس التاريخي في بانتاي وهو من المعالم السياحية الشهيرة. وقد انهار جزئيا على حد قول حاكم المقاطعة خيريمياس سينجسون لإذاعة تيليراديو.

وقال سينجسون إن الزلزال "أثّر على قطاع السياحة وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وتشهد الفلبين باستمرار لزلازل بسبب موقعها على "حزام النار"، قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

وزلزال الأربعاء هو الأقوى في هذا البلد منذ سنوات.