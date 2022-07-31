شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بوتين" يوقع على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

"بوتين" يوقع على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية

وتتضمن العقيدة البحرية الروسية الجديدة النقاط التالية:

-يعتبر نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيسي للأمن القومي لروسيا لاتحادية.



-عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، يعتبر نقطة خطرة.

-تعتبر مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا.

-تتضمن العقيدة البحرية، وجود نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر.

- تنص العقيدة البحرية الجديدة على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

جرى ذلك في حفل أقيم في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس، ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.



وتم تعديل العقيدة البحرية وفقا للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم "من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا"، حسب المرسوم.

بذلك أصبحت العقيدة البحرية السابقة، التي تم اعتمادها في 17 يونيو 2015، تعتبر غير نافذة.

أما المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي فأدرج تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية.

ودخلت كلا الوثيقتين حيز التنفيذ لحظة التوقيع عليهما.



وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة كرونشتادت في مدينة بطرسبورغ لحضور العرض البحري الرئيسي الذي يقام هناك اليوم الأحد بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.



وفور وصوله استعرض بوتين على متن الزورق الرئاسي من طراز "رابتور" خط السفن الحربية قرب كرونشتادت ببطرسبورغ.

وتوجه رئيس الدولة للبحارة بكلمات "أهنئكم بيوم البحرية"، فردوا عليه بهتاف ابتهاج "أورااا" ثلاث مرات.

وسيلقي بوتين كلمة مقتضبة في إطار فعاليات العرض البحري الرئيسي، وقبل العرض سيوقع على مرسوم حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، وذلك في حفل سيقام في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس.



وتشارك في العرض البحري الرئيسي في بطرسبورغ 47 سفينة و42 طائرة، وتتواجد في مياه كرونشتادت غواصات "سيفيرودفينسك" و"ماجادان" و"فيبر".

من بين السمات المميزة للعرض مشاركة طاقم نسائي وعدد كبير من المراكب الشراعية.

وتقام اليوم عروض بمناسبة يوم الأسطول الحربي في فلاديفوستوك وبالتييسك وسفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك وطرطوس السورية.

ويحتفل بيوم البحرية في روسيا سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو، وتحتفل البحرية الروسية هذا العام بالذكرى 326 لتأسيسها.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن توسيع "جزيرة الحصون" في بطرسبورغ يتسم بأهمية تاريخية.

أفادت بذلك كسينيا شويغو، رئيسة مكتب مشروع إنشاء مجمع سياحي وترفيهي في تلك المنطقة، وذكرت أن الرئيس بوتين تجول أمس السبت في المجمع برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو ومحافظ بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف.

ووفقا لها، أكثر ما أثار إعجاب واهتمام رئيس الدولة، كان الحصون التي يجري ترميمها حاليا وكذلك "الإطلالة الرائعة على الخليج". وأبدى الرئيس بوتين كذلك إعجابه بنصب البطريق بالقرب من المرساة، وكذلك بستان أشجار التفاح التي قام البحارة على مدى تاريخ المنطقة بزراعتها.

ونوهت كسينيا شويغو، بأن رئيس الدولة وصف المشروع بالمفيد لتطوير كرونشتادت، وبأنه مهم من ناحية ترميم الحصون التاريخية.

ويشار إلى أن أقرب الخطط لتطوير المجموعة السياحية والترفيهية "جزيرة الحصون" تتضمن افتتاح المرحلة الثالثة من المتحف والحديقة التاريخية في يوم البحرية اليوم الأحد. ويتم تنفيذ المشروع برمته بتكليف من الرئيس بوتين. وهو يهدف إلى تطوير كرونشتادت كمدينة متحفية. يتضمن المشروع إنشاء مجموعة حضرية تعليمية وترفيهية على أراض تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 100 هكتار.