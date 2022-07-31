بيلوسي تبدأ جولتها في آسيا دون تأكيد التوقف في تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتبدأ جولة في آسيا لم يتضح بعد ما إذا كانت سوف تشمل التوقف في تايوان، على الرغم من التحذيرات من أن بكين سوف تعتبر هذا استفزازا.

وذكر بيان من مكتب رئيسة مجلس النواب اليوم الأحد أن بيلوسي سوف تزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، مدفوعة جزئيا بالزيارة المحتملة، التي أشارت إليها بعض وسائل الإعلام.

وتعتبر بكين زيارات الساسة الأجانب لتايوان استفزازا.

وتتمتع تايوان بحكم ديمقراطي وحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن بكين تعتبرها إقليما انفصاليا وترغب في إعادته إلى البر الرئيسي.

وقالت بيلوسي في بيان : "اليوم، يسافر وفد الكونجرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا القوي والثابت تجاه حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة".

وجاء في البيان أن الجولة سوف تركز على الأمن المتبادل والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء البيان بعد يوم من إعلان الصين عن إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، في تحذير محتمل للولايات المتحدة. وأجرت البحرية الصينية تدريبات على إغلاق مناطق بحرية بين البر الرئيسي وتايوان أمس السبت.

وأعلن المتحدث باسم سلاح الجو الصيني اليوم الأحد لصحيفة الشعب الصينية إن سلاح الجو الصيني أجرى أيضا دوريات بالقرب من تايوان، مضيفا أن سلاح الجو لديه "إرادة أكيدة وثقة كاملة وقدرة كافية للدفاع عن السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها".