مصرع طالب وإصابة زميله بعد سقوط سيارة في ترعة جنوبي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

لقى طالب مصرعه وأصيب آخر بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، إثر سقوط سيارتهما بإحدى الترع بدائرة المركز.

تلقي اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع أمام قرية الدير بمركز إسنا جنوب المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتهم سيارات الإسعاف وأسفر الحادث عن مصرع الطالب "م.ع"، المقيم في أصفون، وإصابة زميله "م.ح.ب"، إسنا شارع الإسطبل.

جرى تحرير محضر بذلك ونقل المصاب إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.