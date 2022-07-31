صور.. للجنة العليا في بطولة كأس مصر للجامعات تناقش الترتيبات النهائية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، اليوم الأحد بجامعة الإسكندرية لمناقشة الترتيبات النهائية لبطولة التي تنطلق يوم السبت 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وطاهر الزيني مدير النشاط الرياضي بالجامعة، وأسامة خير مسؤول الاتحاد الرياضي للجامعات.

وناقشت اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة من 19 إلى 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة 16 جامعة ومعهد.

كما استعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمني، وجدول المباريات، وحفل الختام.

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام، والرياضة الجامعية بشكل خاص.