بالصور.. بدء مراسم حلف اليمين القانونية للمستشارين الجدد بالنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

بدأت مراسم حلف اليمين القانونية، للمعينين الجدد بوظيفة معاون من دفعتي 2015 و 2016 من النيابة الإدارية بمقر وزارة العدل، بحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقبل بدء مراسم حلف اليمين، التقط المستشارون الجدد بالنيابة الإدارية صورًا تذكارية داخل مقر وزارة العدل بوسط البلد.

ويحلف المستشارون الجدد بهيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر وزارة العدل بلاظوغلي.

كان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية وافق في وقت سابق على تعيين 157 معاونًا للنيابة الإدارية من المتقدمين في مسابقة التعيين لدفعتي 2015 - 2016.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قد أجرى في وقت سابق المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2021 والتي جرت بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.