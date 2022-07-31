مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى 31 أكتوبر الأول المقبل.

وصوت لصالح القرار خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في مقره بنيويورك 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت غانا وكينيا والغابون عن التصويت.

ونص القرار الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم "2647" على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 31 أكتوبر المقبل، باعتبارها "بعثة سياسية خاصة متكاملة للدعم في ليبيا".

ودعا القرار "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020 ".

وأكد أنه " لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، مطالبا جميع الأطراف المعنية بضرورة " الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) ".