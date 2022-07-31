منظمة الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود أغلبها في أوروبا و98% في صفوف الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال

اسماعيل عبد الحي - سجلت منظمة الصحة العالمية، أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الأربعاء، في ندوة عبر الإنترنت حول فيروسي كورونا وجدري القرود، إن "حوالي 10 بالمئة من الحالات تتطلب دخول المستشفى "لعلاج الألم الناجم عن المرض".

وأوضح أن "أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في أوروبا، و25 بالمئة في الأمريكيتين"، مؤكدا أن تفشي المرض يمكن إيقافه إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين. ونبه إلى أن 98 بالمئة من الحالات حتى الآن بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، فإن أي شخص يتعرض للمصابين عرضة للإصابة بالمرض.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتخذ البلدان إجراءات لتقليل مخاطر انتقال العدوى إلى الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل. وحذرت من أن "وصمة العار والتمييز يمكن أن تكون عوامل خطيرة وتغذي تفشي مرض جدري القرود، كما كان عليه الوضع خلال تفشي الفيروسات السابقة".

ولفت مدير الصحة العالمية إلى إمكانية انتشار معلومات مضللة حول المرض عبر الإنترنت، كما حصل في ظل جائحة كورونا، ودعا منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإخبارية إلى العمل على منع تفشي المعلومات الخاطئة، ومكافحتها. وبين أنه بالإضافة إلى "انتقال العدوى من خلال النشاط الجنسي، فيمكن أن ينتشر جدري القرود في المنازل من خلال الاتصال الوثيق بين الناس، مثل العناق، والتقبيل، واستخدام المناشف أو الفراش الملوثين".

وأوصى بالتطعيم المستهدف لأولئك الذين تعرضوا لشخص مصاب بجدري القرود، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة، مثل بعض العاملين في المختبرات، وأولئك الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون، لكنه لم يوص بالتطعيم الشامل.

عربي21