القايدة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري ،الرئيس إيغناسيو كاسيس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري، الرئيس إيغناسيو كاسيس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.