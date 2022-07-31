اول تعليق رسمي من الامارات حول احداث 'تظاهرات الخضراء'

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن استقرار العراق يعد استقرارا للمنطقة وأمنها، موضحا أنه محل اهتمام عربي وإقليمي.



وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".

ودخل متظاهرين إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء، بعدما أُصيب عدد منهم بالقنابل المسيلة للدموع.