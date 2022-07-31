صورة جديدة للصدر.. ووزيره يعلق

وجاء في الصورة التي نشرها مصلح محمد العراقي، الصدر، وهو يقرأ القرآن، فيما قال العراقي: "داعياً الله.. لكم أيها الاحبة بالحفظ والسلامة والنجاح".

وما زال المتظاهرون معتصمين داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم يوم أمس، اعتصاماً مفتوحاً في مجلس النواب.

ودخل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء، بعدما أُصيب عدد منهم بالقنابل المسيلة للدموع.