قتيلان في انفجار قنبلة خلال مباراة كريكت في أفغانستان

كابول: أدى انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة كريكت في الملعب الرئيسي في أفغانستان إلى مقتل اثنين من المشاهدين، حسبما أعلنت الشرطة السبت بعد يوم على الانفجار.

عند وقوع الانفجار كان مئات الأشخاص يشاهدون مباراة الدوري المحلي في ملعب كابول الدولي للكريكت.

وكان المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران قد أكد لدى الاتصال به عقب الحادثة أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية بدون تقديم أي تفاصيل بشأن وقوع إصابات.

وكان المدير التنفيذي لمجلس الكريكت في أفغانستان ناسب خان قد كتب في تغريدة أن أربعة من المشاهدين جرحوا في الانفجار. والسبت قال زدران إن التفجير أودى باثنين من المشاهدين.

وقال لوكالة فرانس برس إنّ أحدهما قتل لدى وقوع الانفجار بينما توفي الثاني متأثراً بإصابته.

ورغم تراجع وتيرة العنف في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس الماضي، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية العديد من التفجيرات والهجمات المسلحة في الأشهر الماضية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الجمعة في الملعب.

والنسخة الحالية الثامنة من دوري شباغيزا للكريكت، هي الدوري الأول منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم.

وتضم الفرق الثمانية المتنافسة العديد من لاعبي المنتخب الوطني.

والكريكت رياضة رائجة في أفغانستان والعديد من لاعبيها معروفون على المستوى الدولي.