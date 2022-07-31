شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التفاصيل الكاملة حول قصف القوات الأوكرانية دونيتسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC)، بإطلاق القوات الأوكرانية تسع قذائف من عيار 155 ملم على دولوميتنوي وكليشيفكا.

التفاصيل الكاملة حول قصف القوات الأوكرانية دونيتسك بقذائف "الناتو"

وجاء في بيان المركز: "قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم كليشيفكا بثلاث قذائف من عيار 155 ملم ودولوميتنوي في دونيتسك بست قذائف من عيار 155 ملم وبفارق دقيقيتين".



وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 7.30 صباحا، 10 قذائف من عيار 120 ملم في دونيتسك.

فى حديث خاص لـRT، علق الدكتور نور ندا، الخبير فى الشؤون الروسية، على الاتصال الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيره الروسي، سيرغي لافروف.



واعتبر الخبير نور ندا أن اتصال وزير خارجية الولايات المتحدة بوزير الخارجية الروسية سيرغى لافروف يحمل الكثير من الدلالات، بصرف النظر عن محتوى المحادثات التى تمت بين الوزيرين".

وأضاف نور ندا: "الدلالة الأولى..أن الصراع الأمريكي الروسي على الأراضي الأوكرانية قد دخل مرحلة النهاية وبدأت القوى الكبرى عملية حصاد للنتائج".

وتابع: "الدلالة الثانية..من طلب الاتصال هو الجانب الأمريك يمما يؤكد اعتراف ضمنىي أمريكي بتقدم عسكري روسي على الأرض ونجاح الإدارة الروسية فى مواجهة العقوبات وإدارة الملف الاقتصادي، ونتيجة غير مباشرة لنجاح التحرك النشيط جدا للدبلوماسية الروسية ونجاحها فى بناء تحالفات دولية قوية.

وأكمل الخبير: "الدلالة الثالثة..الاتصال الروسي الأمريكي المباشر يؤكد مرة أخرى أن دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصراع مجرد دول منزوعة السيادة وتابعة للسياسات الخارجية الأمريكية".

وأردف: "الدلالة الرابعة..هذا الاتصال بين الوزيرين الروسي والأمريكي سوف يدعم القوى المعارضة الحكومية والشعبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على روسيا".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 في منطقة كريفوي روغ و13 مسيرة بمناطق متفرقة، كما دمرت مدفعي هاوتزر من طراز M777 أمريكيي الصنع.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه في إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطارية من راجمات صواريخ Uragan وبطاريتين من مدافع هاوتزر Giacint-B في أراضي جمهورية دونيتسك.

ودمرت القوات الروسية ستة فصائل من راجمات الصواريخ Grad وبطاريتين من المدافع ذاتية الدفع Gvozdika.

كما أصابت القوات الجوية الروسية رادارا أمريكيا من طراز AN / TPQ-36 في دونيتسك، ورادارا أمريكيا آخر من طراز AN / TPQ-37 في منطقة خيرسون.

واستهدفت القوات الروسية عددا من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية، بينها نقطة الانتشار المؤقتة لتنظيم "كراكن" القومي المتطرف باستخدام صواريخ "إسكندر" في منطقة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 من أفراده.

وقضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا ومعدات عسكرية ومستودع بالذخيرة لراجمات صواريخ Grad في دونيتسك.

وضربت القوات الروسية قطارا عسكريا في دونيتسك، كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 261 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و1644 طائرة دون طيار، و361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و190 4 دبابة ومدرعة أخرى، و772 راجمة صواريخ، و3217 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4573 مركبة عسكرية خاصة.