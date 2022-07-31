شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار يهز كابل جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد عبد نافع ثاكور المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان، بوقوع انفجار في منطقة شيربور بالعاصمة الأفغانية كابل جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني.

وقال سكان في كابل إنهم سمعوا عدة انفجارات صباح اليوم الأحد في المدينة.

وحتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يذكر أن انفجارا وقع في ملعب الكريكيت في كابل يوم الجمعة الماضي أسفر عن سبعة قتلى و12 جريحا.

أكدت وسائل إعلام أفغانية، الأحد، وقوع سلسلة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن "أحد الانفجارات كان شديدًا".

وقالت وكالة أنباء "أفغانستان" في حسابها عبر "تليجرام"، إن "الانفجارات كانت متزامنة ووقعت في نحو الساعة 6:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي في العاصمة كابول".

وأشارت إلى أنه "حتى الآن طبيعة وموقع هذا الانفجار الشديد غير واضحين".

من جهتها، أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية المستقلة، أن "عبد النافع تاكور" المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أكد وقوع انفجار في مدينة كابول دون الإدلاء بتفاصيل.

ونقلت القناة عن بعض سكان كابول أنهم سمعوا عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة.

كما نقلت "آريا نيوز" الأفغانية عن بعض المواطنين أن الانفجار نجم عن سقوط صاروخ في منطقة "وزير أكبر خان" في كابول.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف آب/أغسطس العام الماضي، تزايدت الانفجارات والاغتيالات في البلاد.

وقتل شخصان، أمس السبت، في انفجار قنبلة يدوية هز ملعب الكريكيت الرئيسي في كابول، خلال مباراة بالدوري المحلي.

وقال مجلس الكريكيت الأفغاني إن الانفجار وقع وسط الجماهير التي كانت تشاهد مباراة بين فريقين من دوري شباجيزا للكريكيت المحلي.



من جانبه، قال خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول اليوم السبت، إن "الانفجار وقع بسبب قنبلة يدوية، ولقي اثنان حتفهما وأصيب بعض الأفغان"، مضيفا أن قوات الأمن تبحث عن المسؤولين عن الهجوم.

وفيما أشار إلى أن المباراة توقفت لفترة، أكد استنئافها مرة ثانية بعد تنظيف المنطقة.



وكان مسؤولون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت، نسيب خان قد تحدثوا في بادئ الأمر عن إصابة أربعة دون سقوط قتلى نتيجة الانفجار.

والكريكيت رياضة ذات شعبية كبيرة في أفغانستان، ويواصل المنتخب الوطني للبلاد تقديم أداء جيد على الساحة الدولية على الرغم من الموارد المحدودة وعدم الاستقرار في الداخل، كما تم تصنيف عدد من الأفغان بين أفضل اللاعبين في العالم.

وظهرت تقارير متضاربة حول عدد الضحايا في وسائل الإعلام وفي الوسط الدبلوماسي. وقال مستشفى الطوارئ الواقع في وسط كابول على تويتر الجمعة إنه استقبل 13 مصابا، 12 منهم نقلوا إلى المستشفى.

وفي بيان صدر السبت، حث زدران الناس على إبلاغ الأمن بما لديهم من معلومات تتعلق بعدد الضحايا.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم بأفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي، تزايدت وتيرة التفجيرات والعمليات الانتحارية؛ ففي 12 يونيو/ حزيران الماضي، قالت وسائل إعلام أفغانية، إن انفجارين ضربا البلاد، استهدف الأول إقليم "كنر" الواقع شرقي البلاد.

فيما استهدف الثاني قوة عسكرية تابعة لحركة طالبان في ولاية "بدخشان" شمال شرقي البلاد. وعادة ما تلقي حركة طالبان باللائمة على تنظيم داعش ـ ولاية خراسان الإرهابي- الذي أعلن سابقا مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مناطق من أفغانستان.

واستهدف تفجير مجهول المصدر، الجمعة، ملعب الكريكيت الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول، أثناء إقامة مسابقة رياضية.

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية (مستقلة)، أن "انفجارًا وقع في ملعب الكريكيت الدولي خلال إقامة مسابقة رياضية في كابول".



ولم ترد بعد أنباء عن الخسائر المحتملة وطبيعة الحادث، كما لم تعلن أي جماعة مسؤولية عن هذا الهجوم الذي استهدف المشجعين على ما يبدو.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على الحكم بأفغانستان في منتصف أغسطس/ آب الماضي، تزايدت وتيرة التفجيرات والعمليات الانتحارية.



ففي 12 يونيو/ حزيران الماضي، قالت وسائل إعلام أفغانية، إن انفجارين ضربا البلاد، استهدف الأول إقليم "كنر" الواقع شرقي البلاد.

فيما استهدف الثاني قوة عسكرية تابعة لحركة طالبان في ولاية "بدخشان" شمال شرقي البلاد.

وعادة ما تلقي حركة طالبان باللائمة على تنظيم داعش ـ ولاية خراسان الإرهابي- الذي أعلن سابقا مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مناطق من أفغانستان.