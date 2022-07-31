أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 26 و30 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه يتراوح بين 30 و160 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و74 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهًا و200 جنيه.

يبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 24 و70 جنيهًا.

وسعر كيلو الجمبري يتراوح بين 60 و140 جنيهًا.

وسعر كيلو البوري، ليتراوح بين 69 و90 جنيهًا.